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Белынков Степан Родионович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Белынков Степан Родионович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Полуевская

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