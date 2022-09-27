Амельчук Даниил Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмельчук Даниил Вас.

Амельчук Даниил Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Амельчук Даниил Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Пинский уезд, Плотницкой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.