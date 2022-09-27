Черновский Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерновский Михаил Иванов

Черновский Михаил Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черновский Михаил Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Бельский уезд, Молышевской, д. Буйково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.