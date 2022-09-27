Карпович Филипп Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпович Филипп Семенов

Карпович Филипп Семенов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карпович Филипп Семенов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Любчанской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.