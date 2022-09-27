Морченко Андр. Филипп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорченко Андр. Филипп.

Морченко Андр. Филипп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Морченко Андр. Филипп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Царёвский уезд, с. Наполье

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.