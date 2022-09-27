Герасимов Як. Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Як. Осип.

Герасимов Як. Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Герасимов Як. Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Вязниковский уезд, Нагуевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.