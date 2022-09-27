Селиванов Василий Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливанов Василий Феоктистович

Селиванов Василий Феоктистович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Селиванов Василий Феоктистович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, Вознесенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.