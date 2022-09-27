Ворухайлин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорухайлин Григорий

Ворухайлин Григорий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ворухайлин Григорий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Родинск., с. Родино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.