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Василевский Антон Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Василевский Антон Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Ивановской, д. Игнатовки

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