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Наваленко Егор Лук.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Наваленко Егор Лук.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Алешки

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