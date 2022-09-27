Бартам Кирилл Прокоп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБартам Кирилл Прокоп.

Бартам Кирилл Прокоп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бартам Кирилл Прокоп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Слуцкий уезд, Царевской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.