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Томчик Осип Антонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Томчик Осип Антонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Бельский уезд, Дубяжинской

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