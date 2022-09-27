Ежев Александр Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕжев Александр Владимиров

Ежев Александр Владимиров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ежев Александр Владимиров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, Кукарской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.