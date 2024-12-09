Зинкович Савва. Куз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинкович Савва. Куз.

Зинкович Савва. Куз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зинкович Савва. Куз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Чериковский уезд, Кричевск., Залесовичи.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.