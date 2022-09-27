Кириллов Николай Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Николай Кириллович

Кириллов Николай Кириллович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кириллов Николай Кириллович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Царёвококшайский уезд, Себежарская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.