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Кобиляцкий Ив. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кобиляцкий Ив. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Дисненский уезд, Чересская в.,д.Горки

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