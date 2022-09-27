Гришков Прокоп. Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГришков Прокоп. Макс.

Гришков Прокоп. Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гришков Прокоп. Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ишимский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.