Первушин Анатолий Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервушин Анатолий Ник.

Первушин Анатолий Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Первушин Анатолий Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Онежский уезд, Мардинская д.Кузьмин.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.