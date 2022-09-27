Рабинович Алтер Зел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРабинович Алтер Зел.

Рабинович Алтер Зел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рабинович Алтер Зел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, г. Сороки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.