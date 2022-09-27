Стародубцев Сергей Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародубцев Сергей Александров

Стародубцев Сергей Александров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стародубцев Сергей Александров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Новохопёрский уезд, д.Катерхи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.