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Погодаев Вас. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Погодаев Вас. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Савинской, Оломеши

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