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Чупров Василий Самойлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чупров Василий Самойлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Печорский уезд, Красноборская д.Шицзора

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