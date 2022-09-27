Головченко Андр. Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловченко Андр. Афан.

Головченко Андр. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Головченко Андр. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Шумиловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.