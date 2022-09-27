Парсегов Авок Хачанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарсегов Авок Хачанов

Парсегов Авок Хачанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Парсегов Авок Хачанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Бакинская губерния, г. Григорьевки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.