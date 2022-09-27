Краевский Пав. Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраевский Пав. Игн.

Краевский Пав. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Краевский Пав. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Константиновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close