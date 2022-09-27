Гваджая Леон Кваблум. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГваджая Леон Кваблум.

Гваджая Леон Кваблум.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гваджая Леон Кваблум.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Сенакский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.