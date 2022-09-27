Вайтышев Мих. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВайтышев Мих. Андр.

Вайтышев Мих. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вайтышев Мих. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Нолинский уезд, Ильчинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.