Мерлинин Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерлинин Андрей Петрович

Мерлинин Андрей Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мерлинин Андрей Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Свияжский уезд, Юматовская, д. Ломовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.