Гуреев Иван Емел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуреев Иван Емел.

Гуреев Иван Емел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гуреев Иван Емел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Александрогайской, с. Александрогайск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.