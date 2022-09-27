Укскин Александр Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУкскин Александр Никитич

Укскин Александр Никитич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Укскин Александр Никитич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Чистопольский уезд, д. Кутьян.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.