Очан Самуил Ганукович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОчан Самуил Ганукович

Очан Самуил Ганукович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Очан Самуил Ганукович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Симферопольский уезд, г. Симферополь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close