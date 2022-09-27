Каинов Иона Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаинов Иона Егоров

Каинов Иона Егоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Каинов Иона Егоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Московский уезд, Марфинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.