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Федяков Зах. Дороф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федяков Зах. Дороф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Становская

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