Белявцев Кузьма Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелявцев Кузьма Фед.

Белявцев Кузьма Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Белявцев Кузьма Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Курский уезд, Рыжковской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.