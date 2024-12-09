Гацуцов Петр. Пенцов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГацуцов Петр. Пенцов

Гацуцов Петр. Пенцов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гацуцов Петр. Пенцов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Дмитриевской и дер.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.