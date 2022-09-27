Коробка Антон Иллар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробка Антон Иллар.

Коробка Антон Иллар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коробка Антон Иллар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Великобелозерской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.