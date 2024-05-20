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Овчинников Тимофей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Овчинников Тимофей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Приамурское генерал-губернаторство, Приморская область, Ольгинский уезд, Сучанская, д. Несвоевки

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1894
1970
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
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