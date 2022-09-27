Вализов Салих Якупович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВализов Салих Якупович

Вализов Салих Якупович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вализов Салих Якупович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Сейтовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close