Лизон Петр Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛизон Петр Яковл.

Лизон Петр Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лизон Петр Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Валкский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close