Петуховский Ефим Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетуховский Ефим Игнатьев

Петуховский Ефим Игнатьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петуховский Ефим Игнатьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Можайская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close