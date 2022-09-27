Звеганцев Сем. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвеганцев Сем. Вас.

Звеганцев Сем. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Звеганцев Сем. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Старокозачья

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close