Озоль Мартын Янов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОзоль Мартын Янов

Озоль Мартын Янов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Озоль Мартын Янов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Бауский уезд, Нейгутской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close