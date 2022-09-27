Белогорлов Як. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелогорлов Як. Петр.

Белогорлов Як. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Белогорлов Як. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Труткинской Трутна

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close