Венкоровский Ант. Вал. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВенкоровский Ант. Вал.

Венкоровский Ант. Вал.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Венкоровский Ант. Вал.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Никольский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.