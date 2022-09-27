Бидненко Никита Аф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБидненко Никита Аф.

Бидненко Никита Аф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бидненко Никита Аф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Антоновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.