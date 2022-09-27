Зайцев Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Алексей Иванов

Зайцев Алексей Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зайцев Алексей Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Сафроновской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.