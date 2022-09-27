Терещенко Степан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерещенко Степан Петрович

Терещенко Степан Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Терещенко Степан Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Тепловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.