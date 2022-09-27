Коржиневич Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоржиневич Дмитрий Яковлевич

Коржиневич Дмитрий Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коржиневич Дмитрий Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.