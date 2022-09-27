Власов Яков Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Яков Фед.

Власов Яков Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Власов Яков Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Керамсурской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.