Макейкин Серг. Панф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакейкин Серг. Панф.

Макейкин Серг. Панф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Макейкин Серг. Панф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Борисовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.